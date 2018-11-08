Breakout RSI 振荡指标是基于 Howard Wang 在 "Technical Analysis of Stocks & Commodities（股票和商品的技术分析）" 杂志 ( 2015年9月刊) 中的文章 "The Breakout Relative Strength Index（突破相对强弱指数）" 而开发的.

本指标有三个输入参数:

Period - 计算周期数

- 计算周期数 Overbought - 超买水平

- 超买水平 Oversold - 超卖水平

计算: BRSI = 100.0 - 100.0 / (1.0+AvgP/AvgN) 其中:

AvgP - SMA(P,Period) AvgN - SMA(N,Period) 如果 BPower > PrevBPower P = Abs(BPower) 否则 P = 0 如果 BPower < PrevBPower N = Abs(BPower) 否则 N = 0 BPower = BPrice * BStrength * BVolume BPrice = (PrevOpen+Max+Min+Close)/4.0 BStrength = (Close-PevOpen)/(Max-Min) BVolume = Volume + PrevVolume Max = Max(High,PrevHigh) Min = Min(Low, PrevLow)



