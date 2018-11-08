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Breakout RSI 振荡指标是基于 Howard Wang 在 "Technical Analysis of Stocks & Commodities（股票和商品的技术分析）" 杂志 ( 2015年9月刊) 中的文章 "The Breakout Relative Strength Index（突破相对强弱指数）" 而开发的.
本指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
BRSI = 100.0 - 100.0 / (1.0+AvgP/AvgN)
其中:
AvgP - SMA(P,Period) AvgN - SMA(N,Period)
- 如果 BPower > PrevBPower P = Abs(BPower)
- 否则 P = 0
- 如果 BPower < PrevBPower N = Abs(BPower)
- 否则 N = 0
BPower = BPrice * BStrength * BVolume BPrice = (PrevOpen+Max+Min+Close)/4.0 BStrength = (Close-PevOpen)/(Max-Min) BVolume = Volume + PrevVolume Max = Max(High,PrevHigh) Min = Min(Low, PrevLow)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22374
CCI_OBOS_With_Confirmation
使用确认功能的 CCI OBOS 指标BARS Alligator
这个EA交易是基于 iAlligator (鳄鱼) 指标的。
Skyscraper_Fix_Cld_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix_Cld 指标Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec
在一个EA交易中包含两个独立的交易系统，它们分别使用 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标，并且可以根据自身系统之前的交易结果来调节即将到来交易的交易量。