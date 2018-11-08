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Ahrens 移动平均聚合与分离指标是基于 Ahrens 移动平均 的 MACD。
本指标有三个输入参数:
- Fast Ahrens MA period - 快速 Ahrens MA 周期数
- Slow Ahrens MA period - 慢速 Ahrens MA 周期数
- Signal line period
为了计算指标，并不需要 Ahrens MA - Ahrens MA 移动平均是在指标本身内部计算的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22370
Average_True_Range_Bands
平均真实范围区带指标Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec
在一个EA交易中包含两个独立的交易系统，它们分别使用 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标，并且可以根据自身系统之前的交易结果来调节即将到来交易的交易量。
AhrensMA
Ahrens 移动平均指标Volatility_Stop_Oscillator
波动性止损振荡指标