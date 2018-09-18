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Average_True_Range_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Average True Range Bands - полосы на среднем истинном диапазоне.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- ATR period - период расчёта ATR
- Deviation - отклонение (ширина канала полос)
- Calculating mode - режим расчёта
- Close - по цене закрытия
- High/Low - по ценам High/Low
- Show deviation line - показывать линии отклонения
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Индикатор Skyscraper_Fix_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
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