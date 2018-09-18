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Индикаторы

Average_True_Range_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1624
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Average True Range Bands - полосы на среднем истинном диапазоне.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • Deviation - отклонение (ширина канала полос)
  • Calculating mode - режим расчёта
    • Close - по цене закрытия
    • High/Low - по ценам High/Low
  • Show deviation line - показывать линии отклонения



Skyscraper_Fix_Cld_HTF Skyscraper_Fix_Cld_HTF

Индикатор Skyscraper_Fix_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

AhrensMA AhrensMA

Индикатор Ahrens Moving Average

AhrensMACD AhrensMACD

Ahrens MACD