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Ahrens 移动平均是由 Richard D. Ahrens 开发的一个指标。
这个指标在"Techincal Analysis of Stock and Commodities(股票和商品的技术分析)"杂志(2013年10月刊)中的文章 “Build A Better Moving Average(构建一个更好的移动平均)” 进行了介绍。
它有一个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
计算:
AHRMA = PrevAHRMA + ((MedianPrice-MedianMA)/Period)
其中:
MedianMA = (PrevAHRMA + AHRMA[Period]) / 2.0 MedianPrice = (High + Low) / 2.0
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22369
AhrensMACD
Ahrens MACDAverage_True_Range_Bands
平均真实范围区带指标
Volatility_Stop_Oscillator
波动性止损振荡指标Volatility_Stop
波动性止损指标