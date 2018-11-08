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AhrensMA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1112
等级:
(7)
已发布:
AhrensMA.mq5 (6.22 KB) 预览
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Ahrens 移动平均是由 Richard D. Ahrens 开发的一个指标。
这个指标在"Techincal Analysis of Stock and Commodities(股票和商品的技术分析)"杂志(2013年10月刊)中的文章 “Build A Better Moving Average(构建一个更好的移动平均)” 进行了介绍。

它有一个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数

计算:

AHRMA = PrevAHRMA + ((MedianPrice-MedianMA)/Period)

其中:

MedianMA = (PrevAHRMA + AHRMA[Period]) / 2.0
MedianPrice = (High + Low) / 2.0

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22369

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