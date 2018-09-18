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Индикаторы

Volatility_Stop_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2066
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор волатильности по мотивам статьи «10 советов по продаже» (10 Selling Tips) Томаса Булковски (Thomas Bulkowski).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Multiplier - коэффициент отклонения линии от цены

Расчёт:

VSO = Multiplier * Avg / Close

где:

Avg = SMA(High,Period) - SMA(Low,Period)

Может использоваться совместно с индикатором Volatility Stop.

Рис.1. Volatility Stop oscillator


Рис.2. Volatility Stop oscillator + Volatility Stop


Volatility_Stop Volatility_Stop

Индикатор Volatility Stop

MA Envelopes MA Envelopes

Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.

Standard_Error_Bands Standard_Error_Bands

Индикатор Standard Error Bands

SSSAR SSSAR

Индикатор Single Stream SAR