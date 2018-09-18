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Volatility_Stop_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор волатильности по мотивам статьи «10 советов по продаже» (10 Selling Tips) Томаса Булковски (Thomas Bulkowski).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Multiplier - коэффициент отклонения линии от цены
Расчёт:
VSO = Multiplier * Avg / Close
где:
Avg = SMA(High,Period) - SMA(Low,Period)
Может использоваться совместно с индикатором Volatility Stop.
Рис.1. Volatility Stop oscillator
Рис.2. Volatility Stop oscillator + Volatility Stop
Volatility_Stop
Индикатор Volatility StopMA Envelopes
Советник выставляет отложенные Buy limit и Stop limit ордера.
Standard_Error_Bands
Индикатор Standard Error BandsSSSAR
Индикатор Single Stream SAR