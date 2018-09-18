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Индикаторы

SSSAR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1650
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Single Stream SAR - это Parabolic SAR с раздельными буферами значений восходящей и нисходящей тенденций.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Step - шаг
  • Maximum - максимум


Standard_Error_Bands Standard_Error_Bands

Индикатор Standard Error Bands

Volatility_Stop_Oscillator Volatility_Stop_Oscillator

Индикатор Volatility Stop oscillator

Murreys_Math_Oscillator Murreys_Math_Oscillator

Индикатор Murreys Math Oscillator

Market_Direction_Indicator Market_Direction_Indicator

Индикатор Market Direction Indicator