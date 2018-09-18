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SSSAR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Single Stream SAR - это Parabolic SAR с раздельными буферами значений восходящей и нисходящей тенденций.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Step - шаг
- Maximum - максимум
Standard_Error_Bands
Индикатор Standard Error BandsVolatility_Stop_Oscillator
Индикатор Volatility Stop oscillator
Murreys_Math_Oscillator
Индикатор Murreys Math OscillatorMarket_Direction_Indicator
Индикатор Market Direction Indicator