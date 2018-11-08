这个波动性指标是基于Thomas Bulkowski的文章 “10 Selling Tips（10个卖出技巧）”。

它有两个可以配置的参数:

Period - 计算周期数

- 计算周期数 Multiplier - 偏移线距离价格的比例

计算: VSO = Multiplier * Avg / Close 其中: Avg = SMA(High,Period) - SMA(Low,Period)

它可以与 Volatility Stop 止损指标一起使用。

图 1. 波动性止损振荡指标





图 2. Volatility Stop 振荡指标 + Volatility Stop