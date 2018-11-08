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Volatility_Stop_Oscillator - MetaTrader 5脚本
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这个波动性指标是基于Thomas Bulkowski的文章 “10 Selling Tips（10个卖出技巧）”。
它有两个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
- Multiplier - 偏移线距离价格的比例
计算:
VSO = Multiplier * Avg / Close
其中:
Avg = SMA(High,Period) - SMA(Low,Period)
它可以与 Volatility Stop 止损指标一起使用。
图 1. 波动性止损振荡指标
图 2. Volatility Stop 振荡指标 + Volatility Stop
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22368
AhrensMA
Ahrens 移动平均指标AhrensMACD
Ahrens MACD
Volatility_Stop
波动性止损指标Standard_Error_Bands
标准差区带指标