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Volatility_Stop_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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这个波动性指标是基于Thomas Bulkowski的文章 “10 Selling Tips（10个卖出技巧）”。

它有两个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数
  • Multiplier - 偏移线距离价格的比例

计算:

VSO = Multiplier * Avg / Close

其中:

Avg = SMA(High,Period) - SMA(Low,Period)

它可以与 Volatility Stop 止损指标一起使用。

图 1. 波动性止损振荡指标


图 2. Volatility Stop 振荡指标 + Volatility Stop

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22368

AhrensMA AhrensMA

Ahrens 移动平均指标

AhrensMACD AhrensMACD

Ahrens MACD

Volatility_Stop Volatility_Stop

波动性止损指标

Standard_Error_Bands Standard_Error_Bands

标准差区带指标