Индикатор Standard Error Bands - Сглаженная линейная регрессионная линия: обычно 21-периодная линейная регрессионная кривая, сглаженная трехпериодной простой скользящей средней. Верхняя линия канала - линия линейной регрессии плюс 2 стандартных ошибки. Нижняя линия канала - линия линейной регрессии минус 2 стандартных ошибки.

Индикатор был описан Джоном Андерсеном (John Andersen) в журнале «Stock and Commodities» в сентябре 1996.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Regression period - период линейной регрессии

- период линейной регрессии Smoothing period - период сглаживания

- период сглаживания Multiplier - коэффициент стандартного отклонения



- коэффициент стандартного отклонения Applied price - цена расчёта