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Standard_Error_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Standard Error Bands - Сглаженная линейная регрессионная линия: обычно 21-периодная линейная регрессионная кривая, сглаженная трехпериодной простой скользящей средней. Верхняя линия канала - линия линейной регрессии плюс 2 стандартных ошибки. Нижняя линия канала - линия линейной регрессии минус 2 стандартных ошибки.
Индикатор был описан Джоном Андерсеном (John Andersen) в журнале «Stock and Commodities» в сентябре 1996.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Regression period - период линейной регрессии
- Smoothing period - период сглаживания
- Multiplier - коэффициент стандартного отклонения
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
Central = SMA(LReg,Smoothing period)
Top = Central + Multiplier * Deviation
Bottom = Central - Multiplier * Deviation
где:
Deviation = StdDev(LReg,Smoothing period)
LReg - Линейная регрессия по Applied price с периодом расчёта Regression period
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