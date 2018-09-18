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Индикаторы

Standard_Error_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Standard Error Bands - Сглаженная линейная регрессионная линия: обычно 21-периодная линейная регрессионная кривая, сглаженная трехпериодной простой скользящей средней. Верхняя линия канала - линия линейной регрессии плюс 2 стандартных ошибки. Нижняя линия канала - линия линейной регрессии минус 2 стандартных ошибки.

Индикатор был описан Джоном Андерсеном (John Andersen) в журнале «Stock and Commodities» в сентябре 1996.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Regression period - период линейной регрессии
  • Smoothing period - период сглаживания
  • Multiplier - коэффициент стандартного отклонения
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

Central = SMA(LReg,Smoothing period)
Top    = Central + Multiplier * Deviation
Bottom = Central - Multiplier * Deviation

где:

Deviation = StdDev(LReg,Smoothing period)
LReg - Линейная регрессия по Applied price с периодом расчёта Regression period


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