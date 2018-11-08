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波动性止损指标是 根据 Thomas Bulkowski的文章 "10 Selling Tips(10个卖出技巧)" 所提出的波动性止损水平.
它有两个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
- Multiplier - 偏移线距离价格的比例
计算:
VS = Multiplier * HiLoAvg / Close
其中:
HiLoAvg = MAH - MAL MAH - SMA(High,Period) MAL - SMA(Low, Period)
它可以与波动性止损振荡指标一起使用，
默认条件下，指标线是低于价格显示的 (Multiplier = 2):
如需在价格上方画线，您应当输入一个负的系数值 (Multiplier = -2):
指标也可以用于创建一个波动性通道，只要在一个图表上使用两个不同 Multiplier 值的指标就可以。
例如，您可以使用 0.618 作为下方的线，而 -0.618 作为上方的线，并且在取得的通道线突破时交易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22366
Volatility_Stop_Oscillator
波动性止损振荡指标AhrensMA
Ahrens 移动平均指标
Standard_Error_Bands
标准差区带指标SSSAR
单数据流 SAR 指标