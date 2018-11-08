波动性止损指标是 根据 Thomas Bulkowski的文章 "10 Selling Tips(10个卖出技巧)" 所提出的波动性止损水平.

它有两个可以配置的参数:

计算: VS = Multiplier * HiLoAvg / Close 其中:

HiLoAvg = MAH - MAL MAH - SMA(High,Period) MAL - SMA(Low, Period)

它可以与波动性止损振荡指标一起使用，

默认条件下，指标线是低于价格显示的 (Multiplier = 2):

如需在价格上方画线，您应当输入一个负的系数值 (Multiplier = -2):





指标也可以用于创建一个波动性通道，只要在一个图表上使用两个不同 Multiplier 值的指标就可以。 例如，您可以使用 0.618 作为下方的线，而 -0.618 作为上方的线，并且在取得的通道线突破时交易。



