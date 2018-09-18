CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Murreys_Math_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2231
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Murreys Math Oscillator - это осциллятор направления рынка с уровнями Мюррея.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Multiplier - множитель для подстройки уровней под текущее состояние графика осциллятора
  • Show levels - отображать уровни Мюррея (Yes/No)

Расчёт:

MMO = 2.0 * (Close-Mid)/Range

где:

Mid = Min+Multiplier * Range * 4.0
Range = Max-Min
Min,Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period

При достижении осциллятором очередного уровня Мюррея, цвет столбца меняется на соответствующий данному уровню.



SSSAR SSSAR

Индикатор Single Stream SAR

Standard_Error_Bands Standard_Error_Bands

Индикатор Standard Error Bands

Market_Direction_Indicator Market_Direction_Indicator

Индикатор Market Direction Indicator

Internal_Strength Internal_Strength

Индикатор Internal Strength