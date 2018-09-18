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Murreys_Math_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Murreys Math Oscillator - это осциллятор направления рынка с уровнями Мюррея.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Multiplier - множитель для подстройки уровней под текущее состояние графика осциллятора
- Show levels - отображать уровни Мюррея (Yes/No)
Расчёт:
MMO = 2.0 * (Close-Mid)/Range
где:
Mid = Min+Multiplier * Range * 4.0
Range = Max-Min
Min,Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period
При достижении осциллятором очередного уровня Мюррея, цвет столбца меняется на соответствующий данному уровню.
SSSAR
Индикатор Single Stream SARStandard_Error_Bands
Индикатор Standard Error Bands
Market_Direction_Indicator
Индикатор Market Direction IndicatorInternal_Strength
Индикатор Internal Strength