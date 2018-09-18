Индикатор Market Direction Indicator Дональда Ламберта (Donald Lambert) был описан в "Stocks & Commodities" в статье "Индикатор направления рынка, прогнозирующий пересечения скользящих средних" (The Market Direction Indicator Anticipating Moving Average Crossovers).



Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

Fast MA period - период расчёта быстрой МА

- период расчёта быстрой МА Slow MA period - период расчёта медленной МА

- период расчёта медленной МА Cutoff in points - "зона отсечки" - фильтр незначительных колебаний цены (в пунктах)



- "зона отсечки" - фильтр незначительных колебаний цены (в пунктах) Show below zero - отображать отрицательные значения индикатора в зоне ниже нуля (осциллятор)

- отображать отрицательные значения индикатора в зоне ниже нуля (осциллятор) Applied price - цена расчёта

Растущие значения индикатора означают медвежью тенденцию, падающие значения индикатора означают бычью тенденцию,

значения, входящие в диапазон +/- Cutoff считаются нейтральными.