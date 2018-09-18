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Индикаторы

Market_Direction_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1672
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Опубликован:
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Индикатор Market Direction Indicator Дональда Ламберта (Donald Lambert) был описан в "Stocks & Commodities" в статье "Индикатор направления рынка, прогнозирующий пересечения скользящих средних" (The Market Direction Indicator Anticipating Moving Average Crossovers).

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • Fast MA period - период расчёта быстрой МА
  • Slow MA period - период расчёта медленной МА
  • Cutoff in points - "зона отсечки" - фильтр незначительных колебаний цены (в пунктах)
  • Show below zero - отображать отрицательные значения индикатора в зоне ниже нуля (осциллятор)
  • Applied price - цена расчёта

Растущие значения индикатора означают медвежью тенденцию, падающие значения индикатора означают бычью тенденцию,
значения, входящие в диапазон +/- Cutoff считаются нейтральными.

Рис.1. Market Direction Indicator


Рис.2. Market Direction Indicator как осциллятор


Murreys_Math_Oscillator Murreys_Math_Oscillator

Индикатор Murreys Math Oscillator

SSSAR SSSAR

Индикатор Single Stream SAR

Internal_Strength Internal_Strength

Индикатор Internal Strength

Extreme_TMA_line_indicator Extreme_TMA_line_indicator

Индикатор Extreme TMA Line