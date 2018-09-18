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Market_Direction_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Market Direction Indicator Дональда Ламберта (Donald Lambert) был описан в "Stocks & Commodities" в статье "Индикатор направления рынка, прогнозирующий пересечения скользящих средних" (The Market Direction Indicator Anticipating Moving Average Crossovers).
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Fast MA period - период расчёта быстрой МА
- Slow MA period - период расчёта медленной МА
- Cutoff in points - "зона отсечки" - фильтр незначительных колебаний цены (в пунктах)
- Show below zero - отображать отрицательные значения индикатора в зоне ниже нуля (осциллятор)
- Applied price - цена расчёта
Растущие значения индикатора означают медвежью тенденцию, падающие значения индикатора означают бычью тенденцию,
значения, входящие в диапазон +/- Cutoff считаются нейтральными.
Рис.1. Market Direction Indicator
Рис.2. Market Direction Indicator как осциллятор
Murreys_Math_Oscillator
Индикатор Murreys Math OscillatorSSSAR
Индикатор Single Stream SAR
Internal_Strength
Индикатор Internal StrengthExtreme_TMA_line_indicator
Индикатор Extreme TMA Line