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Murreys_Math_Oscillator - MetaTrader 5脚本
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Murreys 数学振荡指标是一种包含 Murray 水平的市场方向振荡指标。
本指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Multiplier - 用于把水平调整到振荡指标图表状态的乘数
- Show levels - 显示 Murray 水平 (Yes/No)
计算:
MMO = 2.0 * (Close-Mid)/Range
其中:
Mid = Min+Multiplier * Range * 4.0 Range = Max-Min Min,Max - 在 Period 范围内的最低价和最高价
当振荡指标达到下一个 Murray 水平的时候，那一列的颜色会根据水平做相应改变。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22361
SSSAR
单数据流 SAR 指标Standard_Error_Bands
标准差区带指标
Market_Direction_Indicator
市场方向指标MA Envelopes
这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。