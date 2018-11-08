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Murreys_Math_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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Murreys 数学振荡指标是一种包含 Murray 水平的市场方向振荡指标。

本指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Multiplier - 用于把水平调整到振荡指标图表状态的乘数
  • Show levels - 显示 Murray 水平 (Yes/No)

计算:

MMO = 2.0 * (Close-Mid)/Range

其中:

Mid = Min+Multiplier * Range * 4.0
Range = Max-Min
Min,Max - 在 Period 范围内的最低价和最高价

当振荡指标达到下一个 Murray 水平的时候，那一列的颜色会根据水平做相应改变。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22361

SSSAR SSSAR

单数据流 SAR 指标

Standard_Error_Bands Standard_Error_Bands

标准差区带指标

Market_Direction_Indicator Market_Direction_Indicator

市场方向指标

MA Envelopes MA Envelopes

这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。