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Индикаторы

Internal_Strength - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1732
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Internal Strength. Указывает в какой точке дневного диапазона находится цена.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Calculating mode - метод расчёта
    • HLC - по ценам High, Low, Close
    • RSI - RSI от HLC
  • RSI period - период расчёта RSI
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

  • Если Calculation mode = HLC

    Internal Strength = Data
  • Если Calculation mode = RSI

    Internal Strength = RSI(Data,RSI period)

где:

Data = (Close  - Low[i]) / HL
HL = High - Low


Рис.1. Internal Strength режим HLC


Рис.2. Internal Strength режим RSI



Market_Direction_Indicator Market_Direction_Indicator

Индикатор Market Direction Indicator

Murreys_Math_Oscillator Murreys_Math_Oscillator

Индикатор Murreys Math Oscillator

Extreme_TMA_line_indicator Extreme_TMA_line_indicator

Индикатор Extreme TMA Line

CAD CAD

Индикатор Consecutive Advance/Decline