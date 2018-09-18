Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Internal_Strength - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1732
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Internal Strength. Указывает в какой точке дневного диапазона находится цена.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Calculating mode - метод расчёта
- HLC - по ценам High, Low, Close
- RSI - RSI от HLC
- RSI period - период расчёта RSI
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
- Если Calculation mode = HLCInternal Strength = Data
- Если Calculation mode = RSIInternal Strength = RSI(Data,RSI period)
где:
Data = (Close - Low[i]) / HL
HL = High - Low
Рис.1. Internal Strength режим HLC
Рис.2. Internal Strength режим RSI
Market_Direction_Indicator
Индикатор Market Direction IndicatorMurreys_Math_Oscillator
Индикатор Murreys Math Oscillator
Extreme_TMA_line_indicator
Индикатор Extreme TMA LineCAD
Индикатор Consecutive Advance/Decline