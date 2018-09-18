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Extreme_TMA_line_indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Extreme TMA Line - известный канальный индикатор, входящий в состав многих стратегий Extreme TMA strategy.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- TMA period - период расчёта TMA
- ATR period - период расчёта ATR
- ATR multiplier - коэффициент ширины канала
- Trend threshold - порог переключения типа тенденции
- Redraw - управление повторным перерасчётом для компенсации перерисовки индикатора (Yes/No)
Индикатор рисует три линии: цветную центральную и две линии канала. При обнаружении восходящей тенденции, центральная линия окрашивается зелёным цветом, при определении нисходящей тенденции, центральная линия окрашивается красным цветом, в состоянии флета - серым.
Рис.1. Extreme TMA Line, Redraw = Yes
Рис.2. Extreme TMA Line, Redraw = No
Индикатор Internal StrengthMarket_Direction_Indicator
Индикатор Market Direction Indicator
Индикатор Consecutive Advance/DeclineExp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы