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Индикаторы

Extreme_TMA_line_indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
9449
Рейтинг:
(44)
Опубликован:
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Индикатор Extreme TMA Line - известный канальный индикатор, входящий в состав многих стратегий Extreme TMA strategy.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • TMA period - период расчёта TMA
  • ATR period - период расчёта ATR
  • ATR multiplier - коэффициент ширины канала
  • Trend threshold - порог переключения типа тенденции
  • Redraw - управление повторным перерасчётом для компенсации перерисовки индикатора (Yes/No)

Индикатор рисует три линии: цветную центральную и две линии канала. При обнаружении восходящей тенденции, центральная линия окрашивается зелёным цветом, при определении нисходящей тенденции, центральная линия окрашивается красным цветом, в состоянии флета - серым.

Рис.1. Extreme TMA Line, Redraw = Yes


Рис.2. Extreme TMA Line, Redraw = No

Internal_Strength Internal_Strength

Индикатор Internal Strength

Market_Direction_Indicator Market_Direction_Indicator

Индикатор Market Direction Indicator

CAD CAD

Индикатор Consecutive Advance/Decline

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы