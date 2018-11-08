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Market_Direction_Indicator - MetaTrader 5脚本
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市场方向指标是由 Donald Lambert 在“股票与商品”杂志的文章 "市场方向指标预知着移动平均的交叉"中描述的。
指标有五个输入参数:
- Fast MA period - 快速 MA 计算周期数
- Slow MA period - 慢速 MA 计算周期数
- Cutoff in points - "cutoff area" - 过滤较小的价格波动 (点数)
- Show below zero - 在0以下显示负的指标值 (振荡指标)
- Applied price
指标值的增加表示空头趋势，而减少则表明多头趋势，在 +- Cutoff 范围内的数值被认为是中性的。
图 1. 市场方向指标
图 2. 市场方向指标作为振荡指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22359
Murreys_Math_Oscillator
Murreys Math 振荡指标SSSAR
单数据流 SAR 指标
MA Envelopes
这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。Internal_Strength
内部强度指标