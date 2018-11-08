市场方向指标是由 Donald Lambert 在“股票与商品”杂志的文章 "市场方向指标预知着移动平均的交叉"中描述的。



指标有五个输入参数:

Fast MA period - 快速 MA 计算周期数

- 快速 MA 计算周期数 Slow MA period - 慢速 MA 计算周期数

- 慢速 MA 计算周期数 Cutoff in points - "cutoff area" - 过滤较小的价格波动 (点数)



- "cutoff area" - 过滤较小的价格波动 (点数) Show below zero - 在0以下显示负的指标值 (振荡指标)

- 在0以下显示负的指标值 (振荡指标) Applied price

指标值的增加表示空头趋势，而减少则表明多头趋势，在 +- Cutoff 范围内的数值被认为是中性的。