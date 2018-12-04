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DWMA with JMA 振荡指标 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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描述 :

很久以前，有交易者使用 DWMA (双重加权移动平均，Double Weighted Moving Average) 和 JMA (Jurik 移动平均) 的交叉来作为信号。从逻辑上再进一步，一个指标也可以处理这两个指标的组合。这两个指标 (DWMA 和 JMA) 都是非常平滑的指标，而它们的组合应该能够生成合理数量（也就是：不是过多）的信号。这个版本扩展了思路，制成了所需系统的一个振荡指标 - 那样的话这个指标可能会更容易使用。

用法 :

零线的交叉可以用作交易信号。因为它们是不同类型的平均，组合使用的周期数应当要小心，因为可能会产生不合逻辑的结果。使用正确的设置，交叉看起来就会有用。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22356

RSX 范围扩展指数 RSX 范围扩展指数

RSX 范围扩展指数

RSX 范围扩展指数 - 含有浮动水平 RSX 范围扩展指数 - 含有浮动水平

RSX 范围扩展指数 - 含有浮动水平

DWMA with JMA ribbon DWMA with JMA ribbon

DWMA with JMA ribbon

双重加权移动平均 双重加权移动平均

双重加权移动平均