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RSX range expansion index - with floating levels - индикатор для MetaTrader 5
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Определение индекса расширения диапазона (REI):
Индекс расширения диапазона (Range Expansion Index, REI) — осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и находит зоны перекупленности/перепроданности на основе слабости или силы цены. Индикатор разработал и описал в книге "Технический анализ - новая наука" Томас Демарк.
Индикатор может принимать значения в диапазоне от -100 до +100. REI — расширенный индикатор, он остается нейтральным во время флэта и показывает тренд при достижении значимых вершин или впадин.
В этой версии:
Этот индикатор разработан с использованием идеи Марка Юрика: REI = rsx(high) + rsx(low) - при этом получаются более сглаженные результаты. Это реализовано в данной версии. Также добавлены плавающие уровни, что помогает определить смену тренда. Два режима смены цвета:
- смена цвета при пересечении внешних уровней
- смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией")
Использование:
Сменой цвета показывается потенциальное начало и окончание тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22377
Индекс расширения диапазона RSX с доверительным диапазономDWMA with JMA oscillator
DWMA with JMA oscillator
Индекс расширения диапазона RSXDWMA with JMA ribbon
DWMA with JMA ribbon