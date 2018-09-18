Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Индикатор Skyscraper_Fix_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах