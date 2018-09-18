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Индикаторы

CAD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1703
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор Consecutive Advance/Decline отображает в виде двух линий в отдельном окне количество повышающихся и понижающихся цен.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Applied price - отслеживаемая счётчиком цена


Extreme_TMA_line_indicator Extreme_TMA_line_indicator

Индикатор Extreme TMA Line

Internal_Strength Internal_Strength

Индикатор Internal Strength

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec

Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Skyscraper_Fix_Cld_HTF Skyscraper_Fix_Cld_HTF

Индикатор Skyscraper_Fix_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах