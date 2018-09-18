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CAD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Consecutive Advance/Decline отображает в виде двух линий в отдельном окне количество повышающихся и понижающихся цен.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Applied price - отслеживаемая счётчиком цена
Extreme_TMA_line_indicator
Индикатор Extreme TMA LineInternal_Strength
Индикатор Internal Strength
Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec
Две независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix и ColorAML в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыSkyscraper_Fix_Cld_HTF
Индикатор Skyscraper_Fix_Cld с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах