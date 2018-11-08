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内部强度振荡指标这个指标指定了每日价格所处的范围点。
它有四个输入参数:
- Calculating mode - 计算方法
- HLC - 根据最高价，最低价和收盘价
- RSI - 基于 HLC 的 RSI
- RSI period - RSI 计算周期数
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
- If Calculation mode = HLC
Internal Strength = Data
- Если Calculation mode = RSI
Internal Strength = RSI(Data,RSI period)
其中:
Data = (Close - Low[i]) / HL HL = High - Low
图 1. 内部强度 HLC 模式
图 2. 内部强度 RSI 模式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22351
MA Envelopes
这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。Market_Direction_Indicator
市场方向指标
Extreme_TMA_line_indicator
极限 TMA 线指标CAD
Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标