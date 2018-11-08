代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Internal_Strength - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1395
等级:
(11)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

内部强度振荡指标这个指标指定了每日价格所处的范围点。

它有四个输入参数:

  • Calculating mode - 计算方法
    • HLC - 根据最高价，最低价和收盘价
    • RSI - 基于 HLC 的 RSI
  • RSI period - RSI 计算周期数
  • Overbought - 超买水平
  • Oversold - 超卖水平

计算:

  • If Calculation mode = HLC

    Internal Strength = Data
  • Если Calculation mode = RSI

    Internal Strength = RSI(Data,RSI period)

其中:

Data = (Close  - Low[i]) / HL
HL = High - Low


图 1. 内部强度 HLC 模式


图 2. 内部强度 RSI 模式



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22351

MA Envelopes MA Envelopes

这个 EA 交易设置限价买入和止损限价订单。

Market_Direction_Indicator Market_Direction_Indicator

市场方向指标

Extreme_TMA_line_indicator Extreme_TMA_line_indicator

极限 TMA 线指标

CAD CAD

Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标