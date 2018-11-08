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Skyscraper_Fix_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Skyscraper_Fix.mq5 (23.77 KB) 预览
Skyscraper_Fix_HTF.mq5 (28.59 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Skyscraper_Fix_Signal 指标使用 Skyscraper_Fix 指标在固定时段的指标值显示当前趋势的信息。

初始指标中线的颜色是信号的来源，当对应时段柱上改变的时候会在线上出现彩色符号。

为了使指标运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. Skyscraper_Fix_Signal

图 1. Skyscraper_Fix_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22345

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML

在一个 EA 交易中包含了两个分别使用 Skyscraper_Fix 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的独立交易系统。

CAD CAD

Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标

Buying_Selling_Pressure Buying_Selling_Pressure

买入/卖出压力指标

Breakdown_Oscillator Breakdown_Oscillator

Breakdown 振荡指标