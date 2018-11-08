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Skyscraper_Fix_Signal - MetaTrader 5脚本
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Skyscraper_Fix_Signal 指标使用 Skyscraper_Fix 指标在固定时段的指标值显示当前趋势的信息。
初始指标中线的颜色是信号的来源，当对应时段柱上改变的时候会在线上出现彩色符号。
为了使指标运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. Skyscraper_Fix_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22345
Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML
在一个 EA 交易中包含了两个分别使用 Skyscraper_Fix 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的独立交易系统。CAD
Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标
Buying_Selling_Pressure
买入/卖出压力指标Breakdown_Oscillator
Breakdown 振荡指标