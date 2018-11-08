Skyscraper_Fix_Signal 指标使用 Skyscraper_Fix 指标在固定时段的指标值显示当前趋势的信息。



初始指标中线的颜色是信号的来源，当对应时段柱上改变的时候会在线上出现彩色符号。

为了使指标运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。





图 1. Skyscraper_Fix_Signal