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Bands_Fill - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Bands Fill - полосы Боллинджера с цветным облаком.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период
- Deviation - отклонение
Облако окрашивается следующим образом:
- Если цена пересекает верхнюю полосу, облако окрашивается голубым цветом,
- Если цена пересекает нижнюю полосу, облако окрашивается розовым цветом.
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Индикатор iMAX3 - Fast Trend DetectorSkyscraper_Fix_Signal
Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.