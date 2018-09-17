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Индикаторы

Bands_Fill - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1459
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Bands Fill - полосы Боллинджера с цветным облаком.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период
  • Deviation - отклонение

Облако окрашивается следующим образом:

  • Если цена пересекает верхнюю полосу, облако окрашивается голубым цветом,
  • Если цена пересекает нижнюю полосу, облако окрашивается розовым цветом.






Bollinger_Bandwidth_Delta Bollinger_Bandwidth_Delta

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Индикатор iMAX3 - Fast Trend Detector

Skyscraper_Fix_Signal Skyscraper_Fix_Signal

Индикатор Skyscraper_Fix_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Skyscraper_Fix с фиксированным таймфреймом.