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Buying_Selling_Pressure - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Buying/Selling Pressure отображает силы давления покупок и продаж.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Smoothing period - период сглаживания
- Smoothing method - метод сглаживания
- Pressure filter - фильтр типов давления
- Both pressures - отображать оба вида давления
- Buying pressure - отображать давление покупок
- Selling pressure - отображать давление продаж
- Prevailing pressure - отображать преобладающее давление
- Smoothing filter - фильтр сглаживания
- Both - отображать оба типа
- Only unsmoothed - отображать только без сглаживания
- Only smoothed - отображать только со сглаживанием
Давление покупок:
BP = High - Open
Давление продаж:
SP = Open - Low
Преобладающее давление:
Если BP > SP, то PP = BP
Если SP > BP, то PP = SP
Сглаженные значения:
SBP = MA(BP,Smoothing period,Smoothing method)
SSP = MA(SP,Smoothing period,Smoothing method)
SPP = MA(PP,Smoothing period,Smoothing method)
Различные фильтры отображения данных:
Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.Skyscraper_Fix_HTF
Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Breakdown oscillatorBollinger_Bandwidth_Delta
Индикатор Bollinger Bandwidth Delta oscillator