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Индикаторы

Buying_Selling_Pressure - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1633
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Buying/Selling Pressure отображает силы давления покупок и продаж.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Smoothing period - период сглаживания
  • Smoothing method - метод сглаживания
  • Pressure filter - фильтр типов давления
    • Both pressures - отображать оба вида давления
    • Buying pressure - отображать давление покупок
    • Selling pressure - отображать давление продаж
    • Prevailing pressure - отображать преобладающее давление
  • Smoothing filter - фильтр сглаживания
    • Both - отображать оба типа
    • Only unsmoothed - отображать только без сглаживания
    • Only smoothed - отображать только со сглаживанием

Давление покупок:

BP = High - Open

Давление продаж:

SP = Open - Low

Преобладающее давление:

Если BP > SP, то PP = BP
Если SP > BP, то PP = SP

Сглаженные значения:

SBP = MA(BP,Smoothing period,Smoothing method)
SSP = MA(SP,Smoothing period,Smoothing method)
SPP = MA(PP,Smoothing period,Smoothing method)

Различные фильтры отображения данных:



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