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Buying_Selling_Pressure - MetaTrader 5脚本
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买入/卖出压力指标显示了买入和卖出压力的强弱。
它有五个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Smoothing period （平滑周期数）
- Smoothing method （平滑方法）
- Pressure filter - 压力类型过滤器
- Both pressures - 显示两种压力类型
- Buying pressure - 显示买入压力
- Selling pressure - 显示卖出压力
- Prevailing pressure - 显示优势压力
- Smoothing filter （平滑过滤器）
- Both - 显示两种
- Only unsmoothed - 只显示没有平滑的
- Only smoothed - 只显示平滑过的
买入压力:
BP = High - Open
卖出压力:
SP = Open - Low
优势压力:
如果 BP > SP, 然后 PP = BP 如果 SP > BP, 然后 PP = SP
平滑值:
SBP = MA(BP,Smoothing period,Smoothing method) SSP = MA(SP,Smoothing period,Smoothing method) SPP = MA(PP,Smoothing period,Smoothing method)
各种数据显示过滤:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22344
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