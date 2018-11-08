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Buying_Selling_Pressure - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(11)
已发布:
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买入/卖出压力指标显示了买入和卖出压力的强弱。

它有五个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Smoothing period （平滑周期数）
  • Smoothing method （平滑方法）
  • Pressure filter - 压力类型过滤器
    • Both pressures - 显示两种压力类型
    • Buying pressure - 显示买入压力
    • Selling pressure - 显示卖出压力
    • Prevailing pressure - 显示优势压力
  • Smoothing filter （平滑过滤器）
    • Both - 显示两种
    • Only unsmoothed - 只显示没有平滑的
    • Only smoothed - 只显示平滑过的

买入压力:

BP = High - Open

卖出压力:

SP = Open - Low

优势压力:

如果 BP > SP, 然后 PP = BP
如果 SP > BP, 然后 PP = SP

平滑值:

SBP = MA(BP,Smoothing period,Smoothing method)
SSP = MA(SP,Smoothing period,Smoothing method)
SPP = MA(PP,Smoothing period,Smoothing method)

各种数据显示过滤:



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22344

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