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Skyscraper_Fix_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде косой стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора Skyscraper_Fix:
input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input uint Length=10; // Период ATR input double Kv=0.9; // Фактор чувствительности индикатора input double Percentage=0; // Приближение средней линии к линиям экстремумов input Method HighLow=MODE_HighLow; // Расчёт индикатора по High/Low или Close
- Входные параметры индикатора Skyscraper_Fix_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название для меток индикатора input color UpSymol_Color=clrLimeGreen; // Цвет символа роста input color DnSymol_Color=clrDeepPink; // Цвет символа падения input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора Skyscraper_Fix_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов input bool Push=true; // Разрешение на передачу push-сообщений
Если предполагается использование нескольких индикаторов Skyscraper_Fix_HTF_Signal l на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5.
Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора Skyscraper_Fix
Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора Skyscraper_Fix
Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMultiSkyscraper_Fix_x10
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймов
Индикатор Buying/Selling PressureBreakdown_Oscillator
Индикатор Breakdown oscillator