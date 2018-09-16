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Индикаторы

Skyscraper_Fix_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде косой стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора Skyscraper_Fix:
    input string Symbol_="";                               // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint    Length=10;                               // Период ATR
input double  Kv=0.9;                                  // Фактор чувствительности индикатора
input double  Percentage=0;                            // Приближение средней линии к линиям экстремумов
input Method  HighLow=MODE_HighLow;                    // Расчёт индикатора по High/Low или Close
  2. Входные параметры индикатора Skyscraper_Fix_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название для меток индикатора
input color UpSymol_Color=clrLimeGreen;                // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=clrDeepPink;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали

  3. Входные параметры индикатора Skyscraper_Fix_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;            // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                               // Количество подаваемых алертов
input bool Push=true;                                  // Разрешение на передачу push-сообщений

Если предполагается использование нескольких индикаторов Skyscraper_Fix_HTF_Signal l на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5.

Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора Skyscraper_Fix

Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора Skyscraper_Fix


Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора Skyscraper_Fix

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора Skyscraper_Fix


Skyscraper_Fix_HTF Skyscraper_Fix_HTF

Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MultiSkyscraper_Fix_x10 MultiSkyscraper_Fix_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймов

Buying_Selling_Pressure Buying_Selling_Pressure

Индикатор Buying/Selling Pressure

Breakdown_Oscillator Breakdown_Oscillator

Индикатор Breakdown oscillator