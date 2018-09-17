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Индикаторы

Bollinger_Bandwidth_Delta - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(9)
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Индикатор-осциллятор Bollinger Bandwidth Delta oscillator отображает относительную ширину полос индикатора Bollinger Bands за заданный период времени.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • BB period - период расчёта Bollinger Bands
  • BB deviation - величина отклонения Bollinger Bands
  • Delta period - период расчёта индикатора
  • Applied price - цена расчёта
  • Show data in percentage - отображать рассчитанное отношение ширины полос в процентах (Yes/No)

Расчёт:

  • В процентах:
    BBD = 100.0 * (Bandwidth-DeltaBandwidth) / DeltaBandwidth
  • В пунктах:
    BBD = (Bandwidth-DeltaBandwidth) / Points

где:

Bandwidth = 2.0 * BB deviation * StdDev/MA
DeltaBandwidth - значение Bandwidth Delta period баров назад
StdDev - Standard Deviation(Applied price,BB period)
MA = SMA(Applied price,BB period)

Рис.1. Bollinger Bandwidth Delta в пунктах


Рис.2. Bollinger Bandwidth Delta в процентном отношении




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Индикатор Breakdown oscillator

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Индикатор Bands Fill

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