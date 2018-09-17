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Bollinger_Bandwidth_Delta - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Bollinger Bandwidth Delta oscillator отображает относительную ширину полос индикатора Bollinger Bands за заданный период времени.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- BB period - период расчёта Bollinger Bands
- BB deviation - величина отклонения Bollinger Bands
- Delta period - период расчёта индикатора
- Applied price - цена расчёта
- Show data in percentage - отображать рассчитанное отношение ширины полос в процентах (Yes/No)
Расчёт:
- В процентах:BBD = 100.0 * (Bandwidth-DeltaBandwidth) / DeltaBandwidth
- В пунктах:BBD = (Bandwidth-DeltaBandwidth) / Points
где:
Bandwidth = 2.0 * BB deviation * StdDev/MA
DeltaBandwidth - значение Bandwidth Delta period баров назад
StdDev - Standard Deviation(Applied price,BB period)
MA = SMA(Applied price,BB period)
Рис.1. Bollinger Bandwidth Delta в пунктах
Рис.2. Bollinger Bandwidth Delta в процентном отношении
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