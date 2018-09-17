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Индикаторы

Breakdown_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1680
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(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Breakdown oscillator основан на наблюдении, что чем дольше цена находится в пределах нижней линии Bollinger Bands, тем выше вероятность её падения.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Band period - период расчёта Bollinger Bands
  • Deviation - отклонение Bollinger Bands
  • Slope factor - "коэффициент наклона" - чем сильнее нисходящее движение, тем больше отрицательное значение осциллятора.
  • Applied price - цена расчёта
  • Upper level - значение верхнего уровня (нижний уровень = 0)

Расчёт:

Breakdown = 100.0 * EMA / Bottom

где:

EMA = EMA(Difference,Period)
Difference = Applied price - Bottom + Slope factor * (SMA-PrevSMA)
Bottom = SMA - Deviation * StdDev
StdDev - StandardDeviation(Applied price,Band period)
SMA = SMA(Applied price,Period)

Рис.1. Breakdown oscillator


Рис.2. Breakdown oscillator+Bollinger Bands

Buying_Selling_Pressure Buying_Selling_Pressure

Индикатор Buying/Selling Pressure

Skyscraper_Fix_HTF_Signal Skyscraper_Fix_HTF_Signal

Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.

Bollinger_Bandwidth_Delta Bollinger_Bandwidth_Delta

Индикатор Bollinger Bandwidth Delta oscillator

Bands_Fill Bands_Fill

Индикатор Bands Fill