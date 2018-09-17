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Breakdown_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Breakdown oscillator основан на наблюдении, что чем дольше цена находится в пределах нижней линии Bollinger Bands, тем выше вероятность её падения.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Band period - период расчёта Bollinger Bands
- Deviation - отклонение Bollinger Bands
- Slope factor - "коэффициент наклона" - чем сильнее нисходящее движение, тем больше отрицательное значение осциллятора.
- Applied price - цена расчёта
- Upper level - значение верхнего уровня (нижний уровень = 0)
Расчёт:
Breakdown = 100.0 * EMA / Bottom
где:
EMA = EMA(Difference,Period)
Difference = Applied price - Bottom + Slope factor * (SMA-PrevSMA)
Bottom = SMA - Deviation * StdDev
StdDev - StandardDeviation(Applied price,Band period)
SMA = SMA(Applied price,Period)
Рис.1. Breakdown oscillator
Рис.2. Breakdown oscillator+Bollinger Bands
Индикатор Buying/Selling PressureSkyscraper_Fix_HTF_Signal
Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.
Индикатор Bollinger Bandwidth Delta oscillatorBands_Fill
Индикатор Bands Fill