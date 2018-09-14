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Skyscraper_Fix_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5.
Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_HTF
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймовLittle EA
Советник на iMA (Moving Average, MA) и OHLC
Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.Buying_Selling_Pressure
Индикатор Buying/Selling Pressure