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Индикаторы

Skyscraper_Fix_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1665
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5.

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_HTF

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_HTF

MultiSkyscraper_Fix_x10 MultiSkyscraper_Fix_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймов

Little EA Little EA

Советник на iMA (Moving Average, MA) и OHLC

Skyscraper_Fix_HTF_Signal Skyscraper_Fix_HTF_Signal

Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.

Buying_Selling_Pressure Buying_Selling_Pressure

Индикатор Buying/Selling Pressure