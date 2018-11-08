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Breakdown_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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1706
等级:
(7)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Breakdown 振荡指标是根据一种观察，价格位于布林带底部时间越长，就有更高的可能性会下跌。

它有六个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Band period - 布林带计算周期数
  • Deviation - 布林带的偏移
  • Slope factor - 下跌变化的强度，振荡指标的负值大小。
  • Applied price
  • Upper level - 上方水平值 (下方水平= 0)

计算:

Breakdown = 100.0 * EMA / Bottom

其中:

EMA = EMA(Difference,Period)
Difference = Applied price - Bottom + Slope factor * (SMA-PrevSMA)
Bottom = SMA - Deviation * StdDev
StdDev - StandardDeviation(Applied price,Band period)
SMA = SMA(Applied price,Period)

图 1. Breakdown 振荡指标


图 2. Breakdown 振荡指标+布林带

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22343

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