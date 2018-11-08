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Breakdown 振荡指标是根据一种观察，价格位于布林带底部时间越长，就有更高的可能性会下跌。
它有六个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Band period - 布林带计算周期数
- Deviation - 布林带的偏移
- Slope factor - 下跌变化的强度，振荡指标的负值大小。
- Applied price
- Upper level - 上方水平值 (下方水平= 0)
计算:
Breakdown = 100.0 * EMA / Bottom
其中:
EMA = EMA(Difference,Period) Difference = Applied price - Bottom + Slope factor * (SMA-PrevSMA) Bottom = SMA - Deviation * StdDev StdDev - StandardDeviation(Applied price,Band period) SMA = SMA(Applied price,Period)
图 1. Breakdown 振荡指标
图 2. Breakdown 振荡指标+布林带
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22343
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