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Bollinger_Bandwidth_Delta - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
2118
等级:
(9)
已发布:
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Bollinger Bandwidth Delta 振荡指标显示了在指定时间段布林带的相对宽度。

它有五个输入参数:

  • BB period - 布林带计算周期数
  • BB deviation - 布林带的偏差值
  • Delta period - 指标计算周期数
  • Applied price
  • Show data in percentage - 以百分数形式显示计算的区带相关关系 (Yes/No)

计算:

  • 按百分比:
    BBD = 100.0 * (Bandwidth-DeltaBandwidth) / DeltaBandwidth
  • 按点数:
    BBD = (Bandwidth-DeltaBandwidth) / Points

其中:

Bandwidth = 2.0 * BB deviation * StdDev/MA
DeltaBandwidth -   'period' 个柱之前 Bandwidth Delta 的值
StdDev - Standard Deviation(Applied price,BB period)
MA = SMA(Applied price,BB period)

图 1. Bollinger Bandwidth Delta 按点数显示


图 2. Bollinger Bandwidth Delta 按百分比显示


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22342

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