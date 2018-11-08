请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Bollinger_Bandwidth_Delta - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2118
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Bollinger Bandwidth Delta 振荡指标显示了在指定时间段布林带的相对宽度。
它有五个输入参数:
- BB period - 布林带计算周期数
- BB deviation - 布林带的偏差值
- Delta period - 指标计算周期数
- Applied price
- Show data in percentage - 以百分数形式显示计算的区带相关关系 (Yes/No)
计算:
- 按百分比:
BBD = 100.0 * (Bandwidth-DeltaBandwidth) / DeltaBandwidth
- 按点数:
BBD = (Bandwidth-DeltaBandwidth) / Points
其中:
Bandwidth = 2.0 * BB deviation * StdDev/MA DeltaBandwidth - 'period' 个柱之前 Bandwidth Delta 的值 StdDev - Standard Deviation(Applied price,BB period) MA = SMA(Applied price,BB period)
图 1. Bollinger Bandwidth Delta 按点数显示
图 2. Bollinger Bandwidth Delta 按百分比显示
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22342
Breakdown_Oscillator
Breakdown 振荡指标Buying_Selling_Pressure
买入/卖出压力指标
Bands_Fill
Bands Fill 指标iMax3
iMAX3 指标 - 快速趋势侦测器