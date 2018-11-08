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Bands_Fill - MetaTrader 5脚本

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Bands_Fill.mq5 (11.57 KB) 预览
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Bands Fill 指标 - 布林带，带有彩色的云。

它有两个可以配置的参数:

  • Period - period
  • Deviation - 偏移

云的颜色是这样确定的:

  • 如果价格穿过上方区带，云就是蓝色的，
  • 如果价格穿过下方区带, 云就是粉色的。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22341

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