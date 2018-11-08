iMAX3 指标 - 快速趋势侦测器

Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。