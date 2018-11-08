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Bands Fill 指标 - 布林带，带有彩色的云。
它有两个可以配置的参数:
- Period - period
- Deviation - 偏移
云的颜色是这样确定的:
- 如果价格穿过上方区带，云就是蓝色的，
- 如果价格穿过下方区带, 云就是粉色的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22341
Bollinger_Bandwidth_Delta
Bollinger Bandwidth Delta 振荡指标Breakdown_Oscillator
Breakdown 振荡指标
iMax3
iMAX3 指标 - 快速趋势侦测器Skyscraper_Fix_HTF_Signal
Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。