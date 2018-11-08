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指标

iMax3 - MetaTrader 5脚本

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iMax3.mq5 (13.85 KB) 预览
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指标 - iMAX3 趋势侦测器

它有五个输入参数:

  • Step - 步长的大小
  • Auto step mode - 自动选择步长大小 (Yes/No)
  • Use iMAX mode - 使用 iMAX 模式 (Yes/No)
  • Use HP mode - 使用 HP 模式 (Yes/No)
  • Use HPX mode - 使用 HPX 模式 (Yes/No)

步长的大小是一个可以配置的参数，当定义趋势的方向时会影响敏感度，在月度图表中它可以从0.01开始，而在分钟图表中可以是0.0001。如果 Auto step mode = Yes, 会使用步长过滤器程序计算预先的数值。

过滤器模式:

  • iMAX 模式是适应性最好的，但是在趋势侦测的三种模式中趋势改变时侦测的反应是最慢的。但是，他是个不错的选择，特别是在波动较大的市场中。
  • HP 模式是最快的也是适应性最强的趋势侦测器，但是，它与 iMAX 相比对价格波动抵抗力不强。
    它提供了趋势侦测/过滤速度的折中方案。
  • HPX 模式是最快的趋势侦测器，但是因为它非常敏感，即使在波动较弱的市场中也可能会快速改变趋势。所以，在较低时段它不是判断趋势方向的最好选择，但是可以用在较高的时段中。

图 1. 所有三种模式


图 2. iMAX mode


图 3. HP 模式


图 4. HPX 模式


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22340

Bands_Fill Bands_Fill

Bands Fill 指标

Bollinger_Bandwidth_Delta Bollinger_Bandwidth_Delta

Bollinger Bandwidth Delta 振荡指标

Skyscraper_Fix_HTF_Signal Skyscraper_Fix_HTF_Signal

Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。

MultiSkyscraper_Fix_x10 MultiSkyscraper_Fix_x10

这个指标显示了当前趋势的信息，使用了来自10个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色。