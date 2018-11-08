请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 - iMAX3 趋势侦测器
它有五个输入参数:
- Step - 步长的大小
- Auto step mode - 自动选择步长大小 (Yes/No)
- Use iMAX mode - 使用 iMAX 模式 (Yes/No)
- Use HP mode - 使用 HP 模式 (Yes/No)
- Use HPX mode - 使用 HPX 模式 (Yes/No)
步长的大小是一个可以配置的参数，当定义趋势的方向时会影响敏感度，在月度图表中它可以从0.01开始，而在分钟图表中可以是0.0001。如果 Auto step mode = Yes, 会使用步长过滤器程序计算预先的数值。
过滤器模式:
- iMAX 模式是适应性最好的，但是在趋势侦测的三种模式中趋势改变时侦测的反应是最慢的。但是，他是个不错的选择，特别是在波动较大的市场中。
- HP 模式是最快的也是适应性最强的趋势侦测器，但是，它与 iMAX 相比对价格波动抵抗力不强。
它提供了趋势侦测/过滤速度的折中方案。
- HPX 模式是最快的趋势侦测器，但是因为它非常敏感，即使在波动较弱的市场中也可能会快速改变趋势。所以，在较低时段它不是判断趋势方向的最好选择，但是可以用在较高的时段中。
图 1. 所有三种模式
图 2. iMAX mode
图 3. HP 模式
图 4. HPX 模式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22340
Bands_Fill
Bands Fill 指标Bollinger_Bandwidth_Delta
Bollinger Bandwidth Delta 振荡指标
Skyscraper_Fix_HTF_Signal
Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。MultiSkyscraper_Fix_x10
这个指标显示了当前趋势的信息，使用了来自10个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色。