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指标

Skyscraper_Fix_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
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Skyscraper_Fix_HTF_Signal.mq5 (29.57 KB) 预览
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Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或者声音通知，或者向手机发送推送通知。

如果趋势在选中的柱上持续，指标会使用向右箭头的方式用图形对象提示，颜色就对应着趋势的方向。如果趋势在选中的柱上改变，指标会显示转角箭头，颜色和方向对应着执行交易的方向。

所有的输入参数可以分为三个大组:

  1. Skyscraper_Fix 的输入参数：
    input string Symbol_="";                               // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的指标时段
input uint    Length=10;                               // ATR 周期数
input double  Kv=0.9;                                  // 指标敏感度因子
input double  Percentage=0;                            // 中线和极值线的距离
input Method  HighLow=MODE_HighLow;                    // 通过最高价/最低价还是收盘价来计算指标
  2. Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标中用于指标显示的输入参数:
    //---- indicator display settings
input uint SignalBar=0;                                // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color UpSymol_Color=clrLimeGreen;                // 上升趋势符号颜色
input color DnSymol_Color=clrDeepPink;                 // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称偏移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称偏移
input bool ShowIndName=true;                           // 指标名称显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示角落
input uint X_=0;                                       // 水平偏移
input uint Y_=20;                                      // 垂直偏移

  3. Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的输入参数:
    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;            // 指标触发选项
input uint AlertCount=0;                               // 提醒数量
input bool Push=true;                                  // 是否允许推送通知

如果多个 Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标同时在一个图表中使用，它们中的每个都有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量 (指标标签的名称).

为了使指标运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. 根据 Skyscraper_Fix 指标数据，趋势持续的信号

图 1. 根据 Skyscraper_Fix 指标数据，趋势持续的信号


图 2. 根据 Skyscraper_Fix 指标的数据，建立仓位的信号

图 2. 根据 Skyscraper_Fix 指标的数据，建立仓位的信号


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22336

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