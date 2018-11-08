Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或者声音通知，或者向手机发送推送通知。

如果趋势在选中的柱上持续，指标会使用向右箭头的方式用图形对象提示，颜色就对应着趋势的方向。如果趋势在选中的柱上改变，指标会显示转角箭头，颜色和方向对应着执行交易的方向。

所有的输入参数可以分为三个大组:

Skyscraper_Fix 的输入参数： input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length= 10 ; input double Kv= 0.9 ; input double Percentage= 0 ; input Method HighLow=MODE_HighLow; Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标中用于指标显示的输入参数: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color= clrLimeGreen ; input color DnSymol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的输入参数: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ; input bool Push= true ;

如果多个 Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标同时在一个图表中使用，它们中的每个都有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量 (指标标签的名称).

为了使指标运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。





图 1. 根据 Skyscraper_Fix 指标数据，趋势持续的信号









图 2. 根据 Skyscraper_Fix 指标的数据，建立仓位的信号



