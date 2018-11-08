请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Skyscraper_Fix_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1244
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或者声音通知，或者向手机发送推送通知。
如果趋势在选中的柱上持续，指标会使用向右箭头的方式用图形对象提示，颜色就对应着趋势的方向。如果趋势在选中的柱上改变，指标会显示转角箭头，颜色和方向对应着执行交易的方向。
所有的输入参数可以分为三个大组:
- Skyscraper_Fix 的输入参数：
input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于计算的指标时段 input uint Length=10; // ATR 周期数 input double Kv=0.9; // 指标敏感度因子 input double Percentage=0; // 中线和极值线的距离 input Method HighLow=MODE_HighLow; // 通过最高价/最低价还是收盘价来计算指标
- Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标中用于指标显示的输入参数:
//---- indicator display settings input uint SignalBar=0; // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color UpSymol_Color=clrLimeGreen; // 上升趋势符号颜色 input color DnSymol_Color=clrDeepPink; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名称字体大小 input int X_1=5; // 水平名称偏移 input int Y_1=-15; // 垂直名称偏移 input bool ShowIndName=true; // 指标名称显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示角落 input uint X_=0; // 水平偏移 input uint Y_=20; // 垂直偏移
- Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标中用于生成提醒和声音信号的输入参数:
//---- 提醒设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指标触发选项 input uint AlertCount=0; // 提醒数量 input bool Push=true; // 是否允许推送通知
如果多个 Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标同时在一个图表中使用，它们中的每个都有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量 (指标标签的名称).
为了使指标运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. 根据 Skyscraper_Fix 指标数据，趋势持续的信号
图 2. 根据 Skyscraper_Fix 指标的数据，建立仓位的信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22336
iMax3
iMAX3 指标 - 快速趋势侦测器Bands_Fill
Bands Fill 指标
MultiSkyscraper_Fix_x10
这个指标显示了当前趋势的信息，使用了来自10个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色。Little EA
这个 EA 交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 OHLC 的