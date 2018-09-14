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MultiSkyscraper_Fix_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом средней линии исходного индикатора. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiSkyscraper_Fix_x10
Советник на iMA (Moving Average, MA) и OHLCSkyscraper_Fix_x10
Индикатор Skyscraper_Fix_x10 отображает направления сигналов индикатора Skyscraper_Fix с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара
Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSkyscraper_Fix_HTF_Signal
Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.