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Индикаторы

MultiSkyscraper_Fix_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1473
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Цвета линий и цветных точек однозначно определяются цветом средней линии исходного индикатора. Цветные звёзды на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiSkyscraper_Fix_x10

Рис.1. Индикатор MultiSkyscraper_Fix_x10

Little EA Little EA

Советник на iMA (Moving Average, MA) и OHLC

Skyscraper_Fix_x10 Skyscraper_Fix_x10

Индикатор Skyscraper_Fix_x10 отображает направления сигналов индикатора Skyscraper_Fix с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

Skyscraper_Fix_HTF Skyscraper_Fix_HTF

Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Skyscraper_Fix_HTF_Signal Skyscraper_Fix_HTF_Signal

Индикатор Skyscraper_Fix_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Skyscraper_Fix на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок и посылает push-сообщения на смартфон.