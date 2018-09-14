Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Little EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1479
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Musa Esmagambetov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает только в момент рождения нового бара. Не использует Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг. Имеет только ограничение на количество открытых позиций каждого направления - параметр Maximum positions.
Сравнивает значение индикатора iMA (Moving Average, MA) на баре #0 и значения цен Open и Close на баре OHLC current bar.
Размер открываемой позиции может быть как постоянный (Money management равен "Constant lot"), так и динамический (Money management равен "Risk in percent for a deal").
Для USDJPY, M5 лучший результат:
Индикатор Skyscraper_Fix_x10 отображает направления сигналов индикатора Skyscraper_Fix с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бараExp_X2MACandle_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора X2MACandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймовSkyscraper_Fix_HTF
Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах