Автор идеи - Musa Esmagambetov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Не использует Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг. Имеет только ограничение на количество открытых позиций каждого направления - параметр Maximum positions.

Сравнивает значение индикатора iMA (Moving Average, MA) на баре #0 и значения цен Open и Close на баре OHLC current bar.

Размер открываемой позиции может быть как постоянный (Money management равен "Constant lot"), так и динамический (Money management равен "Risk in percent for a deal").

Для USDJPY, M5 лучший результат:



