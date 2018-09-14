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Советники

Little EA - эксперт для MetaTrader 5

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Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1479
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Musa Esmagambetov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Не использует Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг. Имеет только ограничение на количество открытых позиций каждого направления - параметр Maximum positions.

Сравнивает значение индикатора iMA (Moving Average, MA) на баре #0 и значения цен Open и Close на баре OHLC current bar.

Размер открываемой позиции может быть как постоянный (Money management равен "Constant lot"), так и динамический (Money management равен "Risk in percent for a deal").

Для USDJPY, M5 лучший результат:


Skyscraper_Fix_x10 Skyscraper_Fix_x10

Индикатор Skyscraper_Fix_x10 отображает направления сигналов индикатора Skyscraper_Fix с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара

Exp_X2MACandle_MMRec Exp_X2MACandle_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора X2MACandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

MultiSkyscraper_Fix_x10 MultiSkyscraper_Fix_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймов

Skyscraper_Fix_HTF Skyscraper_Fix_HTF

Индикатор Skyscraper_Fix с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах