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MultiSkyscraper_Fix_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
Skyscraper_Fix.mq5 (23.77 KB) 预览
MultiSkyscraper_Fix_x10.mq5 (48.68 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个指标使用了来自十个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色来显示当前趋势的信息。

十条指标线中的每个都对应着一个独立的指标，线的颜色和彩色点是由初始指标的中线颜色唯一定义的，当对应时段的柱有改变时，会在线上显示彩色的星形。

图 1. MultiSkyscraper_Fix_x10

图 1. MultiSkyscraper_Fix_x10

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22322

Skyscraper_Fix_HTF_Signal Skyscraper_Fix_HTF_Signal

Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。

iMax3 iMax3

iMAX3 指标 - 快速趋势侦测器

Little EA Little EA

这个 EA 交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 OHLC 的

Skyscraper_Fix_x10 Skyscraper_Fix_x10

Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数中的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向