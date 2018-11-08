这个指标使用了来自十个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色来显示当前趋势的信息。

十条指标线中的每个都对应着一个独立的指标，线的颜色和彩色点是由初始指标的中线颜色唯一定义的，当对应时段的柱有改变时，会在线上显示彩色的星形。





图 1. MultiSkyscraper_Fix_x10