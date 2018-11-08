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MultiSkyscraper_Fix_x10 - MetaTrader 5脚本
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这个指标使用了来自十个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色来显示当前趋势的信息。
十条指标线中的每个都对应着一个独立的指标，线的颜色和彩色点是由初始指标的中线颜色唯一定义的，当对应时段的柱有改变时，会在线上显示彩色的星形。
图 1. MultiSkyscraper_Fix_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22322
Skyscraper_Fix_HTF_Signal
Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。iMax3
iMAX3 指标 - 快速趋势侦测器
Little EA
这个 EA 交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 OHLC 的Skyscraper_Fix_x10
Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数中的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向