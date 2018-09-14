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Индикаторы

Skyscraper_Fix_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1731
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Skyscraper_Fix.mq5 (23.77 KB) просмотр
Skyscraper_Fix_x10.mq5 (24.92 KB) просмотр
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Индикатор Skyscraper_Fix_x10 отображает направления сигналов индикатора Skyscraper_Fix с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается стрелкой вправо, смена тренда косая стрелка вниз или вверх.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //период графика 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //период графика 10 
input uint SignalBar=1;                               //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
//---- Параметры Skyscraper_Fix
input uint    Length=10;                              //Период ATR
input double  Kv=0.9;                                 //Фактор чувствительности индикатора
input double  Percentage=0;                           //Приближение средней линии к линиям экстремумов
input Method  HighLow=MODE_HighLow;                   //Расчёт индикатора по High/Low или Close
//---- Параметры отображения индикатора
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //цвет названия индикатора
input color  BuyColor=clrLimeGreen;                   //цвет Buy сигнала
input color  UpColor=clrTeal;                         //цвет продолжения растущего тренда
input color  DnColor=clrPurple;                       //цвет продолжения падающего тренда
input color  SellColor=clrRed;                        //цвет Sell сигнала
input int    FontSize=15;                             //размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20;                                     //расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      //расположение по горизонтали
//+----------------------------------------------+

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5. Для компиляции индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include файла GetFontName.mqh.


Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_x10

Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_x10

Exp_X2MACandle_MMRec Exp_X2MACandle_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора X2MACandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_JFatlCandle_MMRec Exp_JFatlCandle_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора JFatlCandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Little EA Little EA

Советник на iMA (Moving Average, MA) и OHLC

MultiSkyscraper_Fix_x10 MultiSkyscraper_Fix_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора Skyscraper_Fix с десяти различных таймфреймов