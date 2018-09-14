Индикатор Skyscraper_Fix_x10 отображает направления сигналов индикатора Skyscraper_Fix с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается стрелкой вправо, смена тренда косая стрелка вниз или вверх.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H2 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_H3 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_H4 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4= PERIOD_H6 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5= PERIOD_H8 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6= PERIOD_H12 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7= PERIOD_D1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8= PERIOD_W1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9= PERIOD_MN1 ; input uint SignalBar= 1 ; input uint Length= 10 ; input double Kv= 0.9 ; input double Percentage= 0 ; input Method HighLow=MODE_HighLow; input color CpColor= clrBlueViolet ; input color BuyColor= clrLimeGreen ; input color UpColor= clrTeal ; input color DnColor= clrPurple ; input color SellColor= clrRed ; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Skyscraper_Fix.ex5. Для компиляции индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include файла GetFontName.mqh.









Рис.1. Индикатор Skyscraper_Fix_x10