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Little EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1508
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Musa Esmagambetov
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个 EA 只在新柱出现的时候工作，没有止损，没有获利，也没有追踪止损。唯一的限制是在每个方向上建立仓位的数量 - Maximum positions 参数.
EA 会比较柱#0上的 iMA (移动平均, MA) 值和 OHLC 当前柱 的开盘价和收盘价，
建立仓位的大小可以是常数 (Money management 等于 "Constant lot"), 或者是动态的 (Money management 等于 "Risk in percent for a deal")。
对于 USDJPY M5, 最佳结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22314
MultiSkyscraper_Fix_x10
这个指标显示了当前趋势的信息，使用了来自10个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色。Skyscraper_Fix_HTF_Signal
Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。
Skyscraper_Fix_x10
Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数中的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向Skyscraper_Fix_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix 指标