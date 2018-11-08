思路来自于 - Musa Esmagambetov

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 只在新柱出现的时候工作，没有止损，没有获利，也没有追踪止损。唯一的限制是在每个方向上建立仓位的数量 - Maximum positions 参数.

EA 会比较柱#0上的 iMA (移动平均, MA) 值和 OHLC 当前柱 的开盘价和收盘价，

建立仓位的大小可以是常数 (Money management 等于 "Constant lot"), 或者是动态的 (Money management 等于 "Risk in percent for a deal")。

对于 USDJPY M5, 最佳结果:



