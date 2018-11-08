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EA

Little EA - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Musa Esmagambetov

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 只在新柱出现的时候工作，没有止损，没有获利，也没有追踪止损。唯一的限制是在每个方向上建立仓位的数量 - Maximum positions 参数.

EA 会比较柱#0上的 iMA (移动平均, MA) 值和 OHLC 当前柱 的开盘价和收盘价，

建立仓位的大小可以是常数 (Money management 等于 "Constant lot"), 或者是动态的 (Money management 等于 "Risk in percent for a deal")。

对于 USDJPY M5, 最佳结果:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22314

MultiSkyscraper_Fix_x10 MultiSkyscraper_Fix_x10

这个指标显示了当前趋势的信息，使用了来自10个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色。

Skyscraper_Fix_HTF_Signal Skyscraper_Fix_HTF_Signal

Skyscraper_Fix_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向，或者根据选中的柱上 Skyscraper_Fix 指标进行交易的信号，如果有进行交易的信号，它可以生成提醒或声音通知，或者向手机发送推送通知。

Skyscraper_Fix_x10 Skyscraper_Fix_x10

Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数中的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向

Skyscraper_Fix_HTF Skyscraper_Fix_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix 指标