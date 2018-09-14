Торговая система, построенная на сигналах индикатора X2MACandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета свечек индикатора.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint BuyTotalMMTriger=3; input uint BuyLossMMTriger=2; input uint SellTotalMMTriger=3; input uint SellLossMMTriger=2; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов X2MA.ex5 и X2MACandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию без использования стопов.









Рис.1. Примеры сделок на графике







Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H6:





Рис. 2. График результатов тестирования