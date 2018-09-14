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Exp_JFatlCandle_MMRec - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора JFatlCandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета свечек индикатора.
Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:
input uint BuyTotalMMTriger=3; // Количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов input uint BuyLossMMTriger=2; // Количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input uint SellTotalMMTriger=3;// Количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов input uint SellLossMMTriger=2; // Количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double SmallMM_=0.01; // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double MM=0.1; // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode MMMode=LOT; // Способ определения размера лота
При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JFatl.ex5 и JFatlCandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию без использования стопов.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Skyscraper_Fix, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеX2MACandle_Chl
Индикатор X2MACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч
Торговая система на сигналах индикатора X2MACandle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыSkyscraper_Fix_x10
Индикатор Skyscraper_Fix_x10 отображает направления сигналов индикатора Skyscraper_Fix с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара