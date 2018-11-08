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Skyscraper_Fix_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Skyscraper_Fix.mq5 (23.77 KB) 预览
Skyscraper_Fix_x10.mq5 (24.92 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数总的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向。趋势的持续是使用向右箭头显示的，而反转是使用转角向上或者向下箭头显示的。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //图表 1 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //图表 2 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //图表 3 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //图表 4 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //图表 5 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //图表 6 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //图表 7 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //图表 8 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //图表 9 时段
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //图表 10 时段
input uint SignalBar=1;                               //取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)
//---- Skyscraper_Fix 参数
input uint    Length=10;                              //ATR 周期数
input double  Kv=0.9;                                 //指标敏感性因子
input double  Percentage=0;                           //中线距离极值线比例
input Method  HighLow=MODE_HighLow;                   //使用最高价/最低价还是收盘价来计算指标
//---- 指标绘图参数
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //指标名称颜色
input color  BuyColor=clrLimeGreen;                   //买入信号颜色
input color  UpColor=clrTeal;                         //上升趋势持续颜色
input color  DnColor=clrPurple;                       //下降趋势持续颜色
input color  SellColor=clrRed;                        //卖出信号颜色
input int    FontSize=15;                             //字体大小
input type_font FontType=Font14;                      //字体类型
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //位置角落
input uint Y_=20;                                     //垂直位置
input uint X_=5;                                      //水平位置
//+----------------------------------------------+

为了使指标运行，Skyscraper_Fix.ex5 指标应当加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。为了编译指标，<terminal_data_directory>\MQL5\Include 文件夹下应当有 GetFontName.mqh 文件。


图 1. Skyscraper_Fix_x10

图 1. Skyscraper_Fix_x10

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22313

Little EA Little EA

这个 EA 交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 OHLC 的

MultiSkyscraper_Fix_x10 MultiSkyscraper_Fix_x10

这个指标显示了当前趋势的信息，使用了来自10个不同时段的 Skyscraper_Fix 指标的颜色。

Skyscraper_Fix_HTF Skyscraper_Fix_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix 指标

Exp_X2MACandle_MMRec Exp_X2MACandle_MMRec

这个交易系统是基于 X2MACandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。