这个交易系统是基于 X2MACandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。当柱关闭时，如果趋势改变 (显示为烛形改变颜色) 就生成交易信号。

增加的EA输入变量是用于管理建立仓位的交易量的:

input uint BuyTotalMMTriger=3; input uint BuyLossMMTriger=2; input uint SellTotalMMTriger=3; input uint SellLossMMTriger=2; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

在选择了这样的参数时，如果最近五个交易中有三个在相同的方向上出现亏损，EA 在下一次同方向建仓的时候，使用的交易量将是 0.01 手。如果最近五次交易的亏损数少于三次，则仓位的交易量是0.01手。

为了使生成的 EA 正常运行，编译好的指标文件X2MA.ex5 和 X2MACandle.ex5 应当放在 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在测试中不使用止损，使用 EA 交易默认输入参数的测试结果显示如下。









图 1. 图表上交易的例子







在 2017 年 USDJPY H6 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表