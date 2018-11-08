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Exp_X2MACandle_MMRec - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个交易系统是基于 X2MACandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。当柱关闭时，如果趋势改变 (显示为烛形改变颜色) 就生成交易信号。
增加的EA输入变量是用于管理建立仓位的交易量的:
input uint BuyTotalMMTriger=3; // 用于计算止损的最近买入交易的数量 input uint BuyLossMMTriger=2; // 用来减少资金的亏损买入交易数量 input uint SellTotalMMTriger=3;// 用于计算止损的最近卖出交易的数量 input uint SellLossMMTriger=2; // 用来减少资金的亏损卖出交易数量 input double SmallMM_=0.01; // 交易亏损时占存款的比例 input double MM=0.1; // 正常交易时占存款的比例 input MarginMode MMMode=LOT; // 手数计算方法
在选择了这样的参数时，如果最近五个交易中有三个在相同的方向上出现亏损，EA 在下一次同方向建仓的时候，使用的交易量将是 0.01 手。如果最近五次交易的亏损数少于三次，则仓位的交易量是0.01手。
为了使生成的 EA 正常运行，编译好的指标文件X2MA.ex5 和 X2MACandle.ex5 应当放在 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。
在测试中不使用止损，使用 EA 交易默认输入参数的测试结果显示如下。
图 1. 图表上交易的例子
在 2017 年 USDJPY H6 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22311
Skyscraper_Fix_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix 指标Skyscraper_Fix_x10
Skyscraper_Fix_x10 根据指标输入参数中的定义，在十个不同时段中显示了 Skyscraper_Fix 指标信号的方向
Exp_JFatlCandle_MMRec
这个交易系统是基于 JFatlCandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。Exp_Skyscraper_Fix_Duplex
两个同样的交易系统 (用于买入和卖出仓位)，基于 Skyscraper_Fix 指标的信号, 可以在一个 EA 中使用不同的方式配置。