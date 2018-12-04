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RSI adaptive EMA ribbon - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2119
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
背景 :
这个指标使用了 RSI 适应 EMA (原来在这里发布 : RSI adaptive EMA) 来评估市场条件。尽管它可以转为 (并且已经这样做了) MACD, 在图表上显示用于 MACD 计算的内容可以更好地显示可能趋势的改变。
关于参数 :
只是通常的参数 : 快速 rsi 周期数 , 慢速 rsi 周期数以及使用的价格。要注意快速周期数要比慢速周期数快 - 否则结果可能不可预料 (我没有增加代码来检查这个 - 假定用户可以自己做来保证这一点，可以当作实验的一部分)
用法 :
简单使用两个值的颜色改变就能指示出可能开始新的趋势，可以用作信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22278
RSI adaptive EMA - 浮动水平
RSI adaptive EMA - 浮动水平Kaufman ama - 含有浮动水平
Kaufman ama - 含有浮动水平
MACD of RSI adaptive EMA
MACD of RSI adaptive EMARSI adaptive EMA
RSI adaptive EMA