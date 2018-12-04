这里的随机振荡没有使用“单纯的”价格来计算，而是使用了可适应回溯平均来过滤价格再加以计算

价格过滤后的随机振荡:



使用过滤后的（平滑的）价格的优点是一些错误信号会从源头被过滤掉（通过平均价格）这样在随机振荡计算的过程中（错误信号）也会被过滤掉。另外，因为平均是可适应的，也就意味着随机振荡也是可适应的。

ALB 可以使用的平均:

简单移动平均

指数移动平均

平滑的移动平均

线性加权移动平均



规范化区域:

加上这个区域是为了估算当前随机振荡值的"强度", 以及可能的反转或者趋势的极限。

用法 :

建议对参数进行一些实验，这个随机振荡指标的用法和通常一样：或者使用斜率或者根据一些重要水平的交叉来作为信号。