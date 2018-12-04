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这里的随机振荡没有使用“单纯的”价格来计算，而是使用了可适应回溯平均来过滤价格再加以计算
价格过滤后的随机振荡:
使用过滤后的（平滑的）价格的优点是一些错误信号会从源头被过滤掉（通过平均价格）这样在随机振荡计算的过程中（错误信号）也会被过滤掉。另外，因为平均是可适应的，也就意味着随机振荡也是可适应的。
ALB 可以使用的平均:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑的移动平均
- 线性加权移动平均
规范化区域:
加上这个区域是为了估算当前随机振荡值的"强度", 以及可能的反转或者趋势的极限。
用法 :
建议对参数进行一些实验，这个随机振荡指标的用法和通常一样：或者使用斜率或者根据一些重要水平的交叉来作为信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22237
Phase change index - JMA
Phase change index - JMARSI adaptive EMA
RSI adaptive EMA
ALB 平均的 RSI of - wnz
可适应回溯平均的 RSI － 含有规范化的区域ALB 平均的 RSI
可适应回溯平均的RSI