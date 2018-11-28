Индикатор RSI, использующий не "чистые" цены, а цены, отфильтрованные с помощью скользящей средней с адаптивным периодом.

О фильтрации цен для RSI:



Преимущество использования отфильтрованной (сглаженной) цены состоит в том, что некоторые ложные сигналы отфильтровываются в самом начале (путем усреднения цены), поэтому ложные сигналы не участвуют в расчете RSI. Кроме того, поскольку используется адаптивное среднее, оно также делает адаптивным и сам индикатор RSI.

Доступные к использованию средние значения:

простая скользящая средняя

экспоненциальная скользящая средняя

сглаженная скользящая средняя

линейно взвешенная скользящая средняя



Использование:

Рекомендуется поэкспериментировать с параметрами, а сам RSI используется как обычно: сигналы по наклону или пересечению значимых уровней