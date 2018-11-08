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JFatlCandle 指标，还包含了两个彩色通道，它们基于指标烛形最高价和最低价的标准差。指标的亮度减低了，以便于烛形图表的分析。如需正常显示指标，可以在图表的属性中选中 "Chart on foreground(图表在前)" 复选框。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint JLength=5; // JMA 平滑深度 input int JPhase=100; // JMA 平滑参数, //---- 变化范围是 -100 ... +100, //---- 影响转换过程的质量; input uint Gap=10; // 不考虑的差距点数 input uint BBLength=10; // 布林周期数 input double BandsDeviation=1.0; // 偏移
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. JFatlCandle_Chl 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22223
JSatlCandle_Chl
JSatlCandle 指标，并含有两个彩色通道，它们是基于指标烛形最高价和最低价的标准差。无影线彩色柱形图
指标会搜索没有影线的柱形，使用了 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 的绘图风格
Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex
在一个EA中包含两个完全一样的基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标信号的交易系统（用于买入和卖出交易），它们可以以不同方式配置，并且可以根据各个系统最近交易的结果来调整即将到来交易的交易量。Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex
基于 ColorSchaffJCCXTrendCycle 指标的两个完全一样的交易系统（用于买入和卖出交易），在单个EA中可以使用不同方式配置，并且能够根据这个交易系统之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。