JFatlCandle 指标，还包含了两个彩色通道，它们基于指标烛形最高价和最低价的标准差。指标的亮度减低了，以便于烛形图表的分析。如需正常显示指标，可以在图表的属性中选中 "Chart on foreground(图表在前)" 复选框。

input uint JLength= 5 ; input int JPhase= 100 ; input uint Gap= 10 ; input uint BBLength= 10 ; input double BandsDeviation= 1.0 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。







图 1. JFatlCandle_Chl 指标

