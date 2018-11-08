在一个EA中包含两个完全一样的基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标信号的交易系统（用于买入和卖出交易），它们可以以不同方式配置，并且可以根据各个系统最近交易的结果来调整即将到来交易的交易量。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:

名字中以L开头的是用于管理买入仓位的输入参数; 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。

magic number input uint L_Magic= 777 ; input uint S_Magic= 555 ;

这两个交易系统使用了不同的幻数，相互之间绝对独立。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

就这样，对第二个系统也是一样。

加入了一部分 EA 交易的输入参数用于管理建立仓位的交易量:

input uint L_TotalMMTriger= 5 ; input uint L_LossMMTriger= 3 ; input double L_SmallMM= 0.01 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;

以及

input uint S_TotalMMTriger= 5 ; input uint S_LossMMTriger= 3 ; input double S_SmallMM= 0.01 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

在选择了这样的参数时，如果最近五个交易中有三个在相同的方向上出现亏损，EA 在下一次同方向建仓的时候，使用的交易量将是 0.01 手。如果最近五次交易的亏损数少于三次，则仓位的交易量是0.01手。



为了EA的运行，编译好的 JJRSX.ex5 和 ColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5 指标文件应当位于 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。









图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子

在2017年 EURAUD H8 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表







