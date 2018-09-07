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Toby_Crabel_NR_Pattern - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор паттернов NR (Narrow Range Bar) Тоби Крабеля (oby Crabel) помимо NR-паттернов отображает WR-паттерны (Wide Range Bar)
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- NR Method - тип паттернов:
- 2NR
- 3NR
- 4NR
- 8NR
- Custom
- Sample (NR Custom) - количество выборок (если NR Method = Custom)
- Period (NR Custom) - период расчёта (если NR Method = Custom)
- Show wide range bar - отображать паттерны Wide Range Bar (красные указатели на High бара)
- Show narrow range bar - отображать паттерны Narrow Range Bar (зелёные указатели на Low бара)
- Exclude current bar - исключить из поиска текущий бар (Yes/No)
2NR
- это самый узкий диапазон от High до Low любого двухдневного
периода относительно любого двухдневного периода за предыдущие
20 дней
3NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 3-дневного периода относительно любого трехдневного периода за предыдущие 20 дней
4NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 4-дневного периода относительно любого 4-дневного периода за предыдущие 40 дней
8NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 8-дневного периода относительно любого 8-дневного периода за предыдущие 40 дней
Custom - это самый узкий диапазон от High до Low любого Sample периода относительно любого Sample периода за предыдущие Period дней
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