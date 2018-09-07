2NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого двухдневного периода относительно любого двухдневного периода за предыдущие 20 дней

3NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 3-дневного периода относительно любого трехдневного периода за предыдущие 20 дней

4NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 4-дневного периода относительно любого 4-дневного периода за предыдущие 40 дней

8NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 8-дневного периода относительно любого 8-дневного периода за предыдущие 40 дней

Custom - это самый узкий диапазон от High до Low любого Sample периода относительно любого Sample периода за предыдущие Period дней