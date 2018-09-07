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Индикаторы

Toby_Crabel_NR_Pattern - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2256
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор паттернов NR (Narrow Range Bar) Тоби Крабеля (oby Crabel) помимо NR-паттернов отображает WR-паттерны (Wide Range Bar)

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • NR Method - тип паттернов:
    • 2NR
    • 3NR
    • 4NR
    • 8NR
    • Custom
  • Sample (NR Custom) - количество выборок (если NR Method = Custom)
  • Period (NR Custom) - период расчёта (если NR Method = Custom)
  • Show wide range bar - отображать паттерны Wide Range Bar (красные указатели на High бара)
  • Show narrow range bar - отображать паттерны Narrow Range Bar (зелёные указатели на Low бара)
  • Exclude current bar - исключить из поиска текущий бар (Yes/No)

2NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого двухдневного периода относительно любого двухдневного периода за предыдущие 20 дней
3NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 3-дневного периода относительно любого трехдневного периода за предыдущие 20 дней
4NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 4-дневного периода относительно любого 4-дневного периода за предыдущие 40 дней
8NR - это самый узкий диапазон от High до Low любого 8-дневного периода относительно любого 8-дневного периода за предыдущие 40 дней
Custom - это самый узкий диапазон от High до Low любого Sample периода относительно любого Sample периода за предыдущие Period дней

StdDev_Cross StdDev_Cross

Индикатор StdDev Cross

LBR_Paint_Bars LBR_Paint_Bars

Индикатор LBR Paint Bars

Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio

Индикатор Standard Deviations/Moving Average Ratio

Rahul_Mohindar_Osc Rahul_Mohindar_Osc

Индикатор Rahul Mohindar oscillator