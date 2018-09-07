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Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Standard Deviations/Moving Average Ratio отображает волатильность по соотношению стандартного отклонения к скользящей средней.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
Ratio = StdDev / MA
где:
StdDev - StdDev(Applied price, Period)
MA - SMA(Applied price, Period)
Toby_Crabel_NR_Pattern
Индикатор Toby Crabel NR PatternStdDev_Cross
Индикатор StdDev Cross
Rahul_Mohindar_Osc
Индикатор Rahul Mohindar oscillatorDoubleToText
Переводит число в текст.