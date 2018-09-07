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Индикаторы

Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1546
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Standard Deviations/Moving Average Ratio отображает волатильность по соотношению стандартного отклонения к скользящей средней.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period  период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

Ratio = StdDev / MA

где:

StdDev - StdDev(Applied price, Period)
MA - SMA(Applied price, Period)



Toby_Crabel_NR_Pattern Toby_Crabel_NR_Pattern

Индикатор Toby Crabel NR Pattern

StdDev_Cross StdDev_Cross

Индикатор StdDev Cross

Rahul_Mohindar_Osc Rahul_Mohindar_Osc

Индикатор Rahul Mohindar oscillator

DoubleToText DoubleToText

Переводит число в текст.