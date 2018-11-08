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Toby_Crabel_NR_Pattern - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Toby Crabel 的 NR (Narrow Range Bar，窄范围柱) 模式指标，也可以显示 WR (Wide Range Bar，宽范围柱) 模式。
它有六个输入参数:
- NR Method - 模式类型:
- 2NR
- 3NR
- 4NR
- 8NR
- Custom
- Sample (NR Custom) - 样本的数量 (如果 NR Method = Custom)
- Period (NR Custom) - 计算周期数 (如果 NR Method = Custom)
- Show wide range bar - 显示宽范围柱模式 (柱的最高处有红色标签)
- Show narrow range bar - 显示窄范围柱模式 (柱的最低处有绿色标签)
- Exclude current bar - 不搜索当前柱 (Yes/No)
2NR 是任意两天相对于之前20天中的任意两天的最高价到最低价的最窄范围
3NR 是最窄范围，从 最高价 到 最低价 的任意三天时间段相对于任意三天时间段的前 20 天
4NR 是最窄范围，从 最高价 到 最低价 的任意四天时间段相对于前40天中的任意四天时间段。
8NR 是最窄范围，从最高价 到 最低价 的任意八天时间段相对于前80天中的任意八天时间段。
Custom 是最窄范围， 从 最高价 到 最低价 的任意 Sample 天的时间段相对于前 Period 天中任意 Sample 天的时间段 。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22209
Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex
基于 ColorSchaffJCCXTrendCycle 指标的两个完全一样的交易系统（用于买入和卖出交易），在单个EA中可以使用不同方式配置，并且能够根据这个交易系统之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex
在一个EA中包含两个完全一样的基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标信号的交易系统（用于买入和卖出交易），它们可以以不同方式配置，并且可以根据各个系统最近交易的结果来调整即将到来交易的交易量。
Super_Smoother
Ehlers SuperSmoother 指标StdDev_Cross
StdDev 交叉指标