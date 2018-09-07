Расчёт:

где:



SwingTrd = 100.0 * (Price-MA_Avg) / (Max-Min)

MA_Avg = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7+MA8+MA9+MA10)/10

MA10= (MA9+PrevMA9)/2

MA9 = (MA8+PrevMA8)/2

MA8 = (MA7+PrevMA7)/2

MA7 = (MA6+PrevMA6)/2

MA6 = (MA5+PrevMA5)/2

MA5 = (MA4+PrevMA4)/2

MA4 = (MA3+PrevMA3)/2

MA3 = (MA2+PrevMA2)/2

MA2 = (MA1+PrevMA1)/2

MA1 = (Applied price+PrevApplied price)/2

Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (текущий бар+10) до текущего бара