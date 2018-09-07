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Rahul_Mohindar_Osc - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация осциллятора RMO, созданного индийцем Rahul Mohindar. Индикатор сделан в виде цветной гистограммы с сигнальными указателями.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- First EMA period - период расчёта первой ЕМА
- Second EMA period - период расчёта второй ЕМА
- Third EMA period - период расчёта третьей ЕМА
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
RMO = EMA(SwingTrd, Third EMA period)
где:
SwingTrd = 100.0 * (Price-MA_Avg) / (Max-Min)
MA_Avg = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7+MA8+MA9+MA10)/10
MA10= (MA9+PrevMA9)/2
MA9 = (MA8+PrevMA8)/2
MA8 = (MA7+PrevMA7)/2
MA7 = (MA6+PrevMA6)/2
MA6 = (MA5+PrevMA5)/2
MA5 = (MA4+PrevMA4)/2
MA4 = (MA3+PrevMA3)/2
MA3 = (MA2+PrevMA2)/2
MA2 = (MA1+PrevMA1)/2
MA1 = (Applied price+PrevApplied price)/2
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне от (текущий бар+10) до текущего бара
Рис.1. Rahul Mohindar oscillator
Рис.2. Rahul Mohindar oscillator + RMO
Индикатор Standard Deviations/Moving Average RatioToby_Crabel_NR_Pattern
Индикатор Toby Crabel NR Pattern
Переводит число в текст.Without shadow color histogram
Индикатор поиска баров без теней. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM